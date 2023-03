Roberto Martínez e a chamada de Ronaldo: "É uma figura muto importante para a equipa"

Declarações de Roberto Martínez, selecionador nacional, após dar a conhecer a sua primeira convocatória pela seleção das quinas.

Sobre Ronaldo. Quais as suas ideias para ele? "Conheci os 26 jogadores da lista do Catar, é importante falar com eles, saber o compromisso. O Cristiano é um jogador muito comprometido. Esta é a minha posição, um jogador como o Cristiano pode dar experiência, é uma figura muto importante para a equipa. Não olho para idades e outros aspetos. Penso e acho que o Cristiano tem uma oportunidade para ajudar a equipa e passar experiência que acumulou na carreira."

Estágio: "Este estágio é muito importante para os que estão na convocatória. É uma forma de demonstrarem a capacidade de fazer uma equipa ganhadora e competitiva. O Cristiano é o mesmo que outros jogadores."

Ronaldo foi a decisão mais fácil de tomar? "Não... É importante a minha posição tomar decisões para a equipa. O futebol é uma questão de ganhar, de trabalhar uma forma para melhorar. Na minha carreira, nunca tomei decisões fáceis. A minha posição é tomar decisões importantes, com uma visão de futuro, mas a minha posição é tomar as decisões importantes para a equipa."