Roberto Martínez destaca André Almeida: "Foi uma grande surpresa"

Roberto Martínez, selecionador de Portugal, em entrevista à Antena 1.

Jogador que mais surpreendeu: "É fácil para mim dizer um nome como o de André Almeida, porque eu conheço todos os jogadores portugueses que jogam nas cinco grandes Ligas. Temos um grande número de jogadores que jogam nas cinco grandes Ligas. Mas o André Almeida é um jogador que foi uma grande surpresa, porque é um médio muito moderno. Joga sempre à frente, um jogador com uma capacidade técnica muito elevada e foi uma surpresa muito boa. Gosto de trabalhar de uma forma muito objetiva e honesta, dar a todos os jogadores, em todas as posições, a melhor possibilidade em estar na Seleção."

Conservador na primeira convocatória? "É um ponto de partida. No início é preciso usar a experiencia, é preciso crescer com passos muito sólidos. É um novo período, um novo ciclo. E, no início, é preciso ser conservador. Acho que uma lista de 26 jogadores para o Catar, com alguns jogadores que não estavam na lista, mais jogadores que foram introduzidos... É um grupo de jogadores que é suficientemente grande para um início. Eu não acho que um novo treinador precisa de grandes mudanças só por fazer mudanças. É importante fazer mudanças quando são necessárias e eu preciso de trabalhar com os jogadores, de ver na competição para tomar decisões. Tomar decisões do futebol no escritório... eu não acredito que seja essa a melhor forma de criar uma equipa ganhadora."