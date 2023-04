Roberto Martínez dá o exemplo de Toti Gomes e Diogo Leite: "São o presente e o futuro"

Roberto Martínez, selecionador de Portugal, em entrevista à rádio Antena 1.

Satisfeito com o que viu na Seleção quando chegou: "Muito satisfeito pela atitude. Eles trabalharam muito duro. A intensidade no treino foi muito boa. E a equipa jogou muito melhor a segunda partida do que a primeira partida. É um processo. É um trabalho. É um processo que precisamos de melhorar. Mas a atitude dos jogadores foi fantástica. Estes jogadores querem ganhar e querem construir uma equipa ganhadora com muito talento e muita atitude."

Forma de jogar: "A minha matriz de jogo não é uma estrutura rígida. É uma estrutura flexível que precisa de muitos jogadores na linha de ataque, de jogadores para defender rápido. Eu acho que temos que ser flexíveis e há partidas em que temos em que temos três centrais no relvado e há outras em que não precisamos. Mas nós temos que ter uma mentalidade aberta em que podemos utilizar os jogadores que temos. É importante atacar minimamente com seis jogadores, mas é importante ter um equilíbrio com as fases de transição. Eu gosto de falar de tática e de todos os posicionamentos, mas a nossa ideia é ser flexível e poder utilizar as qualidades dos nosso jogadores. E as nossas qualidades são de jogadores de ataque, de jogadores que precisam ter a bola, precisam de ganhar a bola rapidamente. Mas isso é diferente de partida para partida."

Próximo adversário na qualificação para o Euro'2024: "A Bósnia joga com uma linha de cinco defesas. Tem um novo treinador com umas ideias muito claras. É importante que nos adaptemos para as nossas necessidades e para as qualidades do adversário."

Novos jogadores a aparecer na Seleção: "Eu acho que a nossa Seleção precisa de ter uma mentalidade aberta e fazer um ambiente de alto rendimento. E é importante ter jogadores como o Toti Gomes, que tem feito boas partidas nos Wolves, e que tem um perfil interessante... Precisamos de seguir jogadores assim. O Diogo Leite fez uma época muito boa na Bundesliga. É importante ter jogadores que têm experiência, mas é importante chamar jogadores que estão em bom momento de jogo. E os jogadores mencionados são o presente e o futuro. É importante trabalhar agora para ganhar os jogos de junho, mas é importante trabalhar para estar preparado para o futuro."

Avaliação dos jogadores: "Temos que fazer um trabalho muito honesto. Há períodos de avaliação que é quando se tomam decisões. Agora é acumular informação, seguir os nossos jogadores, seguir o que estão a fazer cada dia e isso é o importante. Para mim, como selecionador, não posso dar a resposta do que vai acontecer em três ou quatro meses."