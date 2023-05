Roberto Martínez: "Cristiano Ronaldo não estava pronto para se afastar"

O selecionador português, Roberto Martínez, voltou a falar de Cristiano Ronaldo. O técnico lembrou ainda o processo de integração na Seleção Nacional.

Após o Mundial'2022 houve alguma especulação em torno da continuidade de Cristiano Ronaldo na Seleção portuguesa. Roberto Martínez, que sucedeu a Fernando Santos no cargo, não teve problemas em convocar o astro português.

Em entrevista à rádio britânica talkSPORT, o selecionador confirmou que Ronaldo não se queria afastar da equipa e que foi muito fácil incluí-lo: "Encontrei-me com todos os jogadores e aí vê-se o que significa jogar futebol e em que ponto se encontram nas suas carreiras. O Cristiano não estava pronto para se afastar. Queria fazer parte do novo ciclo e, nessa altura, foi muito fácil incluí-lo no estágio de março e só depois é que se pode tomar uma decisão futebolística. Marcou quatro golos, foi um verdadeiro líder, um capitão e alguém que traz uma experiência que nenhum outro jogador tem no futebol mundial. É alguém que pode chegar aos 200 jogos pelo seu país e alguém que precisa de ser utilizado no balneário", rematou, antes de relembrar o processo de integração na Seleção portuguesa, explicando que, antes da sua chegada, falou com todos os jogadores que estiveram presentes no Mundial do Catar.

"Senti que era impossível para mim tomar decisões num gabinete, o importante é que as decisões futebolísticas têm de ser tomadas num campo de futebol. Fui nomeado a 9 de janeiro e tive seis semanas para começar por me encontrar com todos os jogadores que constavam da lista de 26 jogadores que foram ao Catar. Foi fascinante ver todos os jogadores e a forma como desenvolveram as suas funções nos diferentes balneários das diferentes ligas. Nessa altura, temos a oportunidade de conhecer a pessoa por detrás do futebolista e, para mim, foi um momento muito claro", finalizou Roberto Martínez.