"Roberto Martínez conversou comigo e percebi que afinal ainda tenho muito que dar à Seleção"

Declarações de Cristiano Ronaldo, capitão da Seleção Nacional, em conferência de Imprensa de antevisão do Portugal-Liechenstein

Aprender e ensinar: "Aprendo bastante com os jovens. Uma nova geração, ideias novas, eles têm sempre algo para nos ensinar. Mas eu, como o Pepe não está, eu sou o mais velho e tento incutir neles o que eles precisam. Estou sempre pronto para ajudar. Faz parte do meu ADN, sempre tentei ajudar quem quisesse. O ambiente é bom, misto, não só jovens, tem muita gente entre 26 e 29, o grupo está bem repetido. As coisas têm corrido bem, nota-se que estão todos na expectativa de fazer coisas bem, treinar bem e eventualmente serem opção para jogar. Quando se sente isso, é bom."

Pensou que tinha chegado ao fim o ciclo na seleção? "Não vou mentir, na nossa vida temos de meter tudo em cima da balança. Pensámos, refletimos, tivemos bastante tempo para pensar, eu e a minha família, mas chegámos à conclusão que, independentemente de passarmos dificuldade, não podemos atirar a toalha ao chão. Consegui ver situações do Cristiano em diferentes ângulos, aprendi muito com isso. Estou muito contente de regressar à Seleção, o meu próprio selecionador também contava comigo, agradeço-lhe por isso porque eu também sempre quis sempre jogar pela Seleção. Como sabem ele teve uma conversa com todos os jogador e também comigo, e consegui perceber que afinal ainda tenho muito que dar à Seleção. Pelo menos eu sinto isso, quero, o meu maior desejo é poder levar as cores de Portugal o mais alto possível, como sempre. Darei sempre o meu contributo quando necessitarem de mim."

Recordes: "Recordes são sempre positivos, são a minha motivação. Tenho bastantes, mas o de manhã é especial. Ser o jogador mais internacional da história tenho de confessar que é algo que me deixaria bastante orgulhoso. Além de ser o melhor marcador de sempre das seleções, gostava de ser o mais internacional. Mas não só amanhã. Gostava de ter ainda bastantes internacionalizações para a frente. Vamos ver, se o selecionador contar comigo, estarei disponível."