"Roberto Martínez colocou a Bélgica como número um, significa que fez um excelente trabalho"

Declarações de João Félix, avançado de Portugal, na antevisão às partidas contra o Liechtenstein (23 de março) e Luxemburgo (26 de março), do Grupo J da fase de qualificação para o Euro'2024

Adjunto do Chelsea na Seleção: "Só descobri que fazia parte da seleção há coisa de duas semanas. É meu treinador lá. É mais encarregue pelas bolas paradas. Aqui será mais adjunto, ainda não percebi bem porque ainda não treinei. É excelente pessoa, vai fazer bom trabalho e ajudar a melhorar."

Os adversários da qualificação: "Temos de estar sempre preparados, não facilitar em nenhum jogo. Temos o exemplo do Mundial, toda a gente pensava que podíamos passar com Marrocos e não passámos. As seleções dão tudo, jogam como se fossem finais. Vão acabar por ser jogos complicados, tanto em casa como fora, e temos de estar preparados."

Jogou com Carrasco, falou com ele sobre Roberto Martínez? "Não falei muito sobre ele, que me lembro assim nada de importante. Sabemos que fez grande trabalho com a Bélgica, colocou-a como número um do Mundo, durante muito tempo, isso é significado de que fez um excelente trabalho. Não ganhou nada, mas com as grandes seleções que há na Europa é complicado. Mas fez um bom trabalho."