Roberto Martínez assiste ao Nottingham Forest-Manchester United

Selecionador de Portugal na partida da Taça da Liga inglesa

Roberto Martínez assiste esta quarta-feira ao Nottingham Forest-Manchester United, partida da Taça da Liga inglesa.

O selecionador de Portugal tem estado esta semana em Inglaterra para falar com diversos jogadores portugueses que alinham em clubes da Premier League.

Recorde-se que em Portugal, Martínez assistiu in loco ao Benfica-Sporting, Braga-Boavista e Estoril-Casa Pia. No estrangeiro, esteve também num Manchester City-Wolverhampton e encontrou-se com alguns jogadores portugueses em Riade durante a realização da Supertaça de Espanha.

De referir que Bruno Fernandes é titular no jogo de hoje.