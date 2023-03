Roberto Martínez faz três alterações no onze inicial de Portugal

Dalot, Nuno Mendes e António Silva vão a jogo nos lugares de Cancelo, Guerreiro e Gonçalo Inácio.

Roberto Martínez, selecionador de Portugal, anunciou em declarações à RTP que vai fazer três alterações no onze inicial face ao jogo com o Liechtenstein (vitória por 4-0). Para o duelo com o Luxemburgo (19h45), Nuno Mendes, Diogo Dalot e António Silva jogam nos lugares de Cancelo, Raphael Guerreiro e Gonçalo Inácio.

"Vamos refrescar um pouco as posições, principalmente nas alas. Dalot e Nuno Mendes vão entrar no jogo e António Silva jogará na posição de Gonçalo Inácio. De resto, seguiremos para dar continuidade. Faremos as substituições quando o jogo pedir", afirmou.

Onze de Portugal: Rui Patrício; António Silva, Rúben Dias e Danilo; Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Palhinha e Nuno Mendes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix.

Suplentes de Portugal: José Sá, Celton Biai, Cancelo, Diogo Leite, Rúben Neves, Matehus Nunes, Vitinha, Otávio, João Mário, Diogo Jota, Rafael Leão e Gonçalo Ramos.