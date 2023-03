Roberto Martínez anuncia os capitães e explica a opção

Declarações de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, na antevisão da partida contra o Liechtenstein (quinta-feira às 19h45), do Grupo J da fase de qualificação para o Euro'2024

Disse que tinha inicialmente 200 jogadores na sua lista. Como vai gerir uma equipa com tanto valor?: "O treinador tem sempre dois problemas em gerir uma equipa. O primeiro é quando não há qualidade nas seleções, o que não é o problema aqui. É importante para a equipa técnica e para mim ver o que se passa no dia-a-dia e criar um ambiente de alto rendimento, que é mais fácil de gerir. Aos adeptos, quero deixar uma mensagem de agradecimento e vê-los amanhã no estádio. A conexão com a Seleção é algo muito bonito. O apoio que vamos ver amanhã é a mensagem de que vale a pena o nosso esforço. Estou convencido que esta equipa vai-nos dar muitas alegrias".

Ronaldo vai ser capitão: "De momento, os jogadores com mais experiência e internacionalizações são os capitães: Ronaldo, Rui Patrício e Bernardo Silva. Serão eles os capitães da equipa e a partir daqui é importante que nos centremos no jogo de amanhã, que é de qualificação e não terá margem de erro".

Tem jogadores planeados para jogar amanhã e depois no domingo: "Dependerá de como evoluir o jogo de amanhã. Penso que temos jogadores suficientes para adaptar-nos. Vamos preparar a partida de amanhã sem pensar no Luxemburgo. A partir daí, tenho confiança de que estaremos preparados para essas mudanças".

