Roberto Martínez aborda comentário de Schmidt: "Não fiquei aborrecido"

Roberto Martínez, selecionador de Portugal, em entrevista à Antena 1.

Falou com Sérgio Conceição: "Sim. Falei com todos os treinadores da Liga portuguesa que têm jogadores na nossa lista, porque é muito importante. Tenho uma posição muito clara. Levo sete épocas que trabalho no futebol internacional, mas antes era treinador de clubes. Sei que é uma posição muito difícil. É muito claro que todos os clubes em Portugal têm uma função com a Seleção. A Seleção é uma equipa muito especial para todos os clubes e para todos os adeptos de futebol em Portugal. Esse sentimento é claro na relação."

Roger Schmidt disse que jogadores foram para a Seleção, não jogaram, e perderam a forma: "É uma observação que não é nova. Acontece todas as épocas. O jogador de clube quando joga pela Seleção é uma mudança positiva. Não está a valorizar a parte física, que é o que faz o jogador durante o treino, ou durante o jogo, se joga ou se não joga. Quando um jogador representa a Seleção, representa o seu país, o jogador cresce, torna-se melhor quando volta ao clube. Tenho uma clara ideia que a nossa relação com os clubes para o futuro precisa ser aberta. E eu trabalho sempre com um diálogo com os treinadores para poder ajudar os jogadores quando chegarem à Seleção. Mas não fiquei nada aborrecido com essa observação do treinador do Benfica."

Já falou com Fernando Santos? "Falaremos no Catar. Em maio decorre o Coaches Meating Mundial e será uma boa oportunidade de falar. Conversações futebolísticas são sempre positivas. Falar de futebol é uma forma de ganhar informação. Como treinador precisas de informação e é importante falares com treinadores. Ser treinador é uma posição muito só. É importante poder falar e falar de futebol no geral."