Roberto Martínez a ver portugueses no PSG-Bayern

Selecionador nacional está em Paris. Nuno Mendes, Danilo e Cancelo são titulares e Vitinha está no banco

Roberto Martínez, selecionador nacional, está em Paris, onde vai assistir ao jogo entre o PSG e o Bayern Munique, referente à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O selecionador nacional terá a oportunidade de ver em ação três jogadores portugueses que vão ser titulares: Danilo e Nuno Mendes pelos franceses e João Cancelo pelos alemães.

O médio Vitinha está no banco do emblema parisiense. Outro dos portugueses do PSG, Renato Sanches, está lesionado.