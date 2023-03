"Roberto Martínez? A federação contratou o treinador que mais garantias dava"

Paulo Bento, ex-selecionador da Coreia da Sul, falou à margem do Fórum ANTF, que decorreu no Centro Cultural de Viana do Castelo.

Escolha de Roberto Martínez: "A grande diferença entre treinador e selecionador tem a ver com o fator tempo, ou seja, o pouco tempo que estamos com os jogadores e o muito tempo que estamos sem eles, logo há coisas no processo que terão de ser diferente. Continuamos a treinar, somos treinadores na mesma, operacionalizamos, mas o tempo para estas coisas é diferente. O tempo para treinar, mesmo nas seleções nacionais, há contextos diferentes. Na Coreia do Sul foi diferente, em termos de contexto, da seleção portuguesa. A federação contratou o treinador que mais garantias dava, depois de tomar a decisão de prescindir de Fernando Santos. É um treinador que tem experiência como selecionador numa boa seleção, com uma participação extraordinária no Mundial de 2018; um Europeu 2021 com boa participação também e depois um Mundial que não correu tão bem. Roberto Martínez é um treinador com experiência na Premier League, um treinador com qualidade e conceituado e tentará levar Portugal aos objetivos. Para já, ser qualificado para o Euro'2024 e depois logo veremos. O que nos compete é apoiar o seu trabalho, naturalmente precisará de algum tempo de adaptação, que não será tão difícil, porque tem o fator que ajuda que é ter um leque de jogadores à disposição com grande qualidade e maturidade, nas ligas mais competitivas do Mundo e em clubes mais competitivos também. Estão reunidos um conjunto de fatores que levarão Portugal à qualificação."