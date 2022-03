Ristovski elogia Portugal, mas lembra: "Não viemos aqui em turismo"

Ristovski ajudou a Macedónia do Norte a derrotar a Itália

Declarações do capitão da Macedónia do Norte, antes da final do play-off, diante de Portugal

Jogo mais importantes das vossas carreiras? "Certamente, será um dos desafios mais importantes da história do nosso futebol. Não se trata de uma coincidência. Esta equipa tem algo que outras se calhar não possuem. Estou muito orgulhoso do que já conquistámos e estamos prontos para esta grande final".

Avaliação a Portugal: "Não vale a pena falar da qualidade de Portugal. Tem jogadores magníficos, mas prefiro não destacar ninguém. Teria de enumerar vários jogadores. Inspiram grande respeito, mas não viemos aqui em turismo. Vamos fazer o nosso melhor para ganhar a partida".

Regresso a Portugal: "Não poderia imaginar que isto alguma vez aconteceria. Temos a possibilidade de nos apurar para o Mundial e agora temos de aguentar a pressão. Já superámos alguns obstáculos e agora estamos aqui para continuar a surpreender".