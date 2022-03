Ristovski e Bruno Fernandes: macedónio vê desejo concretizado no play-off

Ristovski ajudou a Macedónia do Norte a derrotar a Itália

Lateral ex-Sporting tinha demonstrado a vontade de reencontrar o antigo companheiro de equipa.

Stefan Ristovski, um dos capitães da Macedónia do Norte, vai voltar a Portugal - jogou no Sporting, e vê concretizado o desejo de reencontrar Bruno Fernandes, com quem construiu uma grande amizade quando ambos representavam os leões.

"Estou à tua espera", escreveu o lateral direito no Instagram, numa mensagem enviada ao médio do United antes dos jogos do play-off europeu, tendo ambos sido titulares nas respetivas seleções.

Ristovski e Bruno foram colegas no Sporting durante duas épocas e meia e trocam, desde então, frequentemente mensagens nas redes sociais. Quando Ristovski envergou a braçadeira de capitão nos leões, Bruno escreveu: "Nunca vi um estrangeiro com tanto respeito por um clube e um país" e, depois da saída do internacional macedónio para o Dínamo Zagreb, lembrou: "Obrigado por tudo o que fizeste por mim e pelo clube [Sporting]. O teu sucesso será o meu sucesso."