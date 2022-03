Ristovski antes do Portugal-Macedónia do Norte: "Não estamos aqui por coincidência"

Depois da sua equipa afastar de forma surpreendente a campeã europeia Itália, no último jogo, face a um triunfo por 1-0, o antigo jogador do Sporting traça o objetivo de marcar presença no Mundial do Catar

Stefan Ristovski rejeitou que a presença da Macedónia do Norte no play-off de acesso ao Mundial'2022 seja coincidência, considerando que os macedónios "têm algo que outros não têm" para mostrar diante de Portugal.

"Sim, certamente que é um dos mais importantes desafios da história do nosso futebol. Talvez não houvesse essa crença para que estivéssemos aqui, mas não se trata de uma coincidência. Esta equipa tem algo que as outras equipas, talvez, não tenham. Tenho muito orgulho do feito que concretizámos. Estamos prontos para esta grande final [do caminho C do play-off]", começou por dizer o lateral dos croatas do Dínamo de Zagreb, em conferência de imprensa.

Depois da sua equipa afastar de forma surpreendente a campeã europeia Itália, no último jogo, face a um triunfo por 1-0, o antigo jogador do Sporting, que esteve em Alvalade entre as temporadas 2017 e 2020, traça o objetivo de marcar presença no Mundial do Catar.

"Não poderia imaginar que aconteceria, mas temos um jogo decisivo que vai, de facto, acontecer. Existe essa possibilidade de acedermos ao Campeonato do Mundo. Temos de aguentar este tipo de pressão com estes adversários poderosos. Já passámos o primeiro obstáculo e estamos aqui para alcançar um grande resultado", garantiu o capitão da seleção da Macedónia do Norte.

O jogo de terça-feira será de reencontros, nomeadamente com o grande amigo Bruno Fernandes, que foi colega de equipa nos "leões".

"Sinto-me, de alguma forma, português. Tenho muito boas memórias e tenho uma forte relação com este país. Tenho uma excelente relação como Bruno e com outros jogadores que vai, certamente, perdurar. Faz parte das nossas careiras", terminou.