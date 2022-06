Rui Jorge, o jogo 100 e as palavras de Rafael Rodrigues: "Não dou para esse peditório"

Declarações de Rui Jorge, selecionador português de sub-21, na antevisão ao jogo com a Grécia, marcado para as 20h15 de sábado, em Barcelos.

Jogo 100 pela seleção sub-21: "É bom, é sinal de continuidade, é um número que traduz uma longevidade que me agrada e, pelos vistos, também tem agradado à federação. Fica mais fácil fazer as percentagens das vitórias, é um número que facilita a coisa. O nosso foco é o percurso e tarefas que temos de desempenhar e, daí, aparecem os resultados."

Preparar o jogo com apuramento garantido: "Vamos encarar da mesma forma. Preparar com afinco e dedicação, entusiasmo e é isso que tenho sentido. Foi muito interessante o treino de ontem, quando os jogadores já poderiam estar de férias. Foi o último treino com alguma intensidade e foi bom ver a intensidade que eles colocaram no treino. Para quem lidera um grupo, é gratificante, é um bom sinal. Em relação a este jogo, preparámo-lo como fizemos no primeiro jogo, com intenção de dominar, para que os jogadores consigam demonstrar a qualidade que eles têm e se têm esforçado para demonstrar."

Uma Grécia a pensar no segundo lugar: "A Grécia leva vantagem sobre a Islândia, na disputa do melhor segundo lugar, se conseguirem empatar, não penso que irão modificar a forma de jogar. Será muito dentro do jogo de lá, com cinco defesas, vamos ver. Se circular rápido, poderemos ter alguma dificuldade na largura, é uma batalha que teremos de vencer. Eles demonstraram que têm capacidade."

Rafael Rodrigues disse que Portugal é candidato a vencer o Europeu: "É novo no espaço o Rafael [risos]. Nota-se. Acho bem que ele demonstre essa ambição, mas acho melhor que o demonstre em todos os treinos. Vamos novamente para a questão do candidato e favorito, não dou para esse peditório, deixem-nos concentrar na preparação dos nossos jogos, deixem os nossos jogadores. Se pensarem como o Rafael, tudo bem, o que quero é que estejam atentos nas palestras e nos treinos. E se o fizerem, e se o treinador também ajudar, então poderemos ir subindo os degraus para chegar à zona que eu sei que é muito difícil de chegar."