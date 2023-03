Ricardo Regufe deixa de acompanhar a Seleção Nacional

Ricardo Regufe com Ronaldo em 2016

Ricardo Regufe era presença habitual nos estágios e jogos da Seleção Nacional

Ricardo Regufe deixou de acompanhar os trabalhos da Seleção Nacional, algo que fez nos últimos 20 anos, período durante o qual esteve sempre incluído nas comitivas como elemento de ligação aos jogadores.

Tendo abraçado uma nova etapa profissional, aquando da transferência de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr, da Arábia Saudita, negócio no qual foi intermediário, Regufe reuniu com a FPF, solicitando o seu afastamento com efeitos imediatos.

A Federação aceitou a posição de Ricardo Regufe, face ao profissionalismo desempenhado nas várias funções a que esteve ligado na Seleção Nacional.