Ricardo Horta: "Sonhava estar a disputar competição destas. E marcar logo..."

Declarações de Ricardo Horta após o Coreia do Sul-Portugal (2-1), do grupo H do Mundial'2022

Sobre o jogo: "Estas partidas em competições muito equilibradas são assim. Agora não representa nada, porque o objetivo foi alcançado e Portugal passou em primeiro. Queríamos vencer e jogar melhor na segunda parte. Defrontámos uma boa equipa que fez tudo para passar".

O primeiro golo: "Sonhava estar a disputar competição destas, mas na minha primeira vez marcar logo golo... Foi muito bom. Não ajudou à vitória, mas estou satisfeito pelo golo."