"Ricardo Horta é mais uma grande solução e mais um 'problema' para Fernando Santos"

Estreou-se a marcar por Portugal e tem condições, na opinião de José Mota e Vítor Manuel, para ir ao Mundial"22. José Mota, que orientou o autor do golo do empate em Sevilha, no seu primeiro ano como profissional, elogia a capacidade que teve de não se deixar abater pela chamada tardia à Seleção.

Quase oito anos depois de ter participado no Portugal-Albânia, em Aveiro, Ricardo Horta voltou a ter a oportunidade de representar a Seleção Nacional, apontando o golo do empate em Sevilha com a Espanha, para a Liga das Nações. Foi o quinto jogo seguido a marcar depois de o ter feito, pelo Braga, contra FC Porto, Belenenses, Arouca e Famalicão.

"Chega muito tarde à Seleção. Já justificava esta oportunidade pelo que tem feito ao longo destas temporadas, mas nunca se deixou abater e manteve a esperança que as coisas surgiriam", defende José Mota, o treinador que orientou Horta na primeira época como profissional no V. Setúbal.