Ricardo Horta decisivo em Espanha e questionado sobre o Benfica: "Focado na seleção"

Declarações do jogador do Braga, no final do encontro com Espanha (1-1), referente à primeira jornada da Liga das Nações

Reação ao empate: "Faltou-nos a vitória, era o que queríamos. Jogámos contra uma grande seleção. Feliz pelo empate, mas queríamos a vitória."

Empate foi mal menor? "Faltam muitos jogos. Estamos focados para o próximo jogo."

Valor do adversário: "Sabíamos que estávamos a jogar contra uma grande seleção. Não estávamos a encontrar os espaços certos."

Leia também Sporting Sporting tentou contratação de Matheus Araújo Imprensa brasileira garante que Timão considerou curta a proposta pelo jovem médio que já se estreou pela equipa principal

Interesse do Benfica: "Estou focado na seleção e aproveitar cada minuto para desfrutar do meu futebol."

Receção do grupo: "Senti-me muito bem, jogar com estes jogadores é tudo muito fácil. É um grupo cheio de qualidade e cheio de homens com h grande. Encontrei um grupo fantástico e isto tinha de resultar assim."

Mensagem de Fernando Santos: "O treinador disse-me para desfrutar e disse-me onde havia espaços para jogarmos. Tentei dar o meu máximo e aproveitar cada minuto."

Méritos para chegar à Seleção: "Sentimento de orgulho. Estou aqui por mérito e é isto que vou tentar fazer: demonstrar o meu futebol, aproveitar cada minuto que estiver aqui. Na primeira parte não estávamos a encontrar os espaços para a balizas deles, mas retificámos na segunda e e isso traduziu-se no golo e podíamos ter feito mais um."