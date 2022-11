Ricardinho avisa sobre João Félix: "Simeone, abre o olho"

Futsalista português gostou do que viu de João Félix no Portugal-Gana.

Ricardinho, um astro do futsal português e mundial, assistiu atentamente ao Portugal-Gana, da primeira jornada da fase de grupos do Mundial'2022, e gostou da exibição de João Félix, deixando mesmo um aviso a Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid.

"Simeone, abre o olho", escreveu o jogador do Pendekar United, da Indonésia, na rede social Twitter.

Noutro tweet, Ricardinho referiu que "valeu a vitória, mas há muito a melhorar". "O caminho é largo, vamos Portugal", apontou.

A Seleção portuguesa bateu o Gana por 3-2. Cristiano Ronaldo, João Félix e Rafael Leão marcaram os golos da equipa das quinas.

Como se sabe, a relação entre o avançado formado no Benfica e o treinador dos colchoneros não é a melhor e o internacional português tem sido pouco utilizado esta temporada.