O onze escolhido por Fernando Santos para a receção de Portugal a França

Selecionador nacional não mantém nenhuma peça do onze titular utilizado frente a Andorra.

Comparativamente ao particular com Andorra, Fernando Santos opera uma revolução total no onze escolhido para defrontar a França, em jogo decisivo da Liga das Nações.

O selecionador nacional muda todas as peças do onze, fazendo regressar as principais estrelas à formação inicial. Desfeitas também as dúvidas na frente de ataque: Bernardo Silva, Ronaldo e João Félix são os eleitos, sendo Paulinho relegado para o banco de suplentes.

Onze de Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, Rúben Dias, José Fonte e Raphael Guerreiro; Danilo, William Carvalho e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo e João Félix.

Suplentes: Anthony Lopes e Rui Silva; Nélson Semedo, Mário Rui, João Moutinho, Sérgio Oliveira, Rúben Neves, Paulinho, Pedro Neto, Trincão, Diogo Jota.

Onze utilizado frente a Andorra: Anthony Lopes; Nélson Semedo, Rúben Semedo, Domingos Duarte e Mário Rui; Sérgio Oliveira, João Moutinho e Renato Sanches; Trincão, Paulinho e Pedro Neto.