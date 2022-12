Revista de imprensa: "Santos corajoso", "novo xerife", "lição de futebol" e "impressionante Portugal"

Leia o que se escreveu na imprensa internacional a respeito da vitória de Portugal sobre a Suíça, por 6-2, nos oitavos de final do Mundial'2022.

GloboEsporte (Brasil): Ramos consagrado

"Portugal consagra Gonçalo Ramos, craque dos "oitavos" e dia de glória do seu técnico contestado. Santos foi corajoso ao barrar Ronaldo e escalar o artilheiro [goleador] do Campeonato português."

AS (Espanha): supera Messi e Ronaldo

"Gonçalo Ramos superou em golos na fase a eliminar de Mundiais as lendas do futebol Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, com um hat-trick diante da seleção da Suíça."

Gazzetta dello Sport (Itália): há um novo xerife

"Há um novo xerife na cidade, com armas fumegantes, e por isso Ronaldo já não faz falta nem em Portugal. O melhor jogo da seleção de Santos neste Mundial. Leão também está online."

24 Heures (Suíça): Suíça humilhada

"Aflita, a Suíça de Yakin deixa o Mundial humilhada. O treinador brincou com o fogo nas escolhas obscuras que fez. Portugal deu-lhe uma terrível lição de futebol: 6-1. De volta para casa!"

L'Équipe (França): sem qualquer piedade

"Impressionante Portugal não teve piedade da Suíça. Ramos relegou Ronaldo para o banco e esteve estratosférico. O 4-0, após jogada sumptuosa, foi o espelho da qualidade lusa."