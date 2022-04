Revelada a primeira convocatória de Portugal para o Europeu de Sub-17

Competição decorre entre 16 de maio e 1 de junho, em Israel.

O selecionador José Lima divulgou esta quarta-feira uma lista de 23 jogadores, tendo em vista a participação de Portugal no Campeonato da Europa sub-17, que terá lugar em Israel, entre 16 de maio e 1 de junho.

A convocatória final de 20 convocados será conhecida a 11 de maio, dois dias antes da partida.

Vencedor em 2003 e 2016, Portugal vai defrontar, no Grupo D, as seleções da Dinamarca, Escócia e Suécia. O primeiro encontro será frente aos escoceses a 17 de maio. No dia 20 defrontará, na segunda ronda, a equipa sueca e terminará a fase de grupos a 23, diante da Dinamarca.

Apuram-se para os quartos de final, marcados para 25 e 26 de maio, os dois primeiros classificados de cada grupo em competição. As meias-finais jogam-se dia 29 e a final está agendada para dia 1 de junho.

Os convocados de José Lima concentram-se na segunda-feira na Cidade do Futebol, onde treinarão até 12 de maio.

A convocatória

Guarda-redes: Diogo Fernandes (FC Porto) e Francisco Silva (Sporting CP);

Defesas: Diogo Monteiro (Servette FC), João Muniz (Sporting CP), João Conceição (SL Benfica), Leonardo Barroso (Sporting CP), Luís Gomes (FC Porto), Martim Fernandes (FC Porto) e Tomás Marques (SC Braga);

Médios: Afonso Duarte (SC Braga), Dário Essugo (Sporting CP), João Veloso (SL Benfica), João Gonçalves (SC Braga), Manuel Mendonça (Sporting CP), Rafael Luís (SL Benfica) e Ussumane Djaló (SL Benfica);

Avançados: Afonso Moreira (Sporting CP), Gustavo Varela (SL Benfica), Ivan Lima (SL Benfica), João Rego (SL Benfica), José Rodrigues (SC Braga), Rodrigo Ribeiro (Sporting CP) e Tiago Andrade (FC Porto).

Leia também Basquetebol "Neemias Queta tem de sair dos Sacramento Kings..." Neemias Queta, de 22 anos e 2,13 metros, integrou o plantel dos Sacramento Kings na época 2021/22, sendo o primeiro português a chegar a uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do draft.