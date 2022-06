"Resultado melhor do que a exibição? Não concordo, a Chéquia nunca pôs a vitória em causa"

Fernando Santos, no jogo com a Chéquia

Declarações de Fernando Santos, selecionador nacional, após o Portugal-Chéquia (2-0), partida relativa à terceira jornada da Liga das Nações

Resultado foi melhor do que a exibição? "Não concordo. Portugal dominou o jogo, criou cinco, seis, sete ocasiões de golo e poucas seleções conseguiram fazer isso nesta fase da época. Já no último jogo fizemos 35 minutos fortíssimos e na segunda parte os jogadores perderam algum fôlego, mas controlámos sempre o jogo, é isso que as grandes seleções fazem. A Chéquia nunca pôs a vitória em causa".

Bernardo e Cancelo? "São dois jogadores que se conhecem bem. Durante muito tempo, as grandes seleções jogavam com base numa equipa, nós não. Nós, nos últimos cinco dias, não fizemos um treino completo, por isso quando os jogadores vêm rotinados das equipas é bom. Nunca sei qual é o meu futuro, dou sempre o meu melhor, confio em mim e hoje em dia é praticamente impossível saber quantos jogos um treinador faz numa equipa".