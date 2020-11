"Respeito extra? Isso era no outro tempo, há 20 ou 30 anos..."

Fernando Santos considera que, hoje em dia, em jogos como o Portugal-França, não faz sentido falar em "respeito extra" de parte a parte. O selecionador falava na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de quarta-feira entre Portugal e Andorra.

Calendário apertado dos jogadores: "Há uma questão diferente, haverá jogos de play-off e, com equipas a jogar três vezes, a UEFA entendeu que as outras equipas também poderiam jogar um encontro de caráter particular. Não vale a pena discutir agora, seria falar para o deserto... Temos estes jogos, vamos realizá-los e procurar que os jogadores tenham uma motivação grande. Qual a alteração deste período intensivo de jogos em relação ano passado? Isto tem muito a ver com a pandemia, não é culpa de ninguém. Há uma outra questão. Os jogadores não têm tempo para estarem com as famílias, de pensarem um bocadinho fora da caixa, desde o primeiro estágio que dei a oportunidade aos jogadores para terem um momento de lazer, para estarem frescos, agora não podemos sair daqui, estamos em bolha, este é um trabalho muito grande. Os que estão na elite do futebol, como, felizmente, quase todos os nossos jogadores, a jogar três vezes por semana, têm essa dificuldade e isso exige uma disponibilidade mental muito grande".

França com "respeito extra" por Portugal? "Eu acho que o que revela é o conhecimento, de há alguns anos, do valor da equipa nacional. Isso era de outro tempo, de há 20 ou 30 anos, em que se podia falar de respeito extra. Quem vai estar em campo é o campeão da Europa e da Liga das Nações contra o campeão do Mundo e vice-campeão europeu. Portugal já não é um outsider, antes falava-se de Espanha, Itália, Alemanha... Sabemos que o jogo com França vai ser decisivo, mas na quinta de manhã lá estaremos a preparar com toda a qualidade e respeito o jogo com França".