Renato Sanches e a partida com a Sérvia: "No final do jogo foi-nos retirado um golo"

Médio recordou o tento marcado por Cristiano Ronaldo, já em tempo de compensação, mas que não foi validado pelo árbitro Danny Makkelie, dos Países Baixos.

O médio Renato Sanches, que substituiu Sérgio Oliveira, este sábado, no jogo entre a seleção portuguesa e a Sérvia (2-2), lamentou este domingo o golo "retirado" a Portugal, mas já pensa no embate com o Luxemburgo.

"Foi um jogo muito difícil, fizemos uma boa primeira parte, na segunda também jogámos bem, mas no final do jogo foi-nos retirado um golo", lembrou o jogador, em alusão ao lance, já nos descontos, em que a bola rematada por Cristiano Ronaldo ultrapassou a linha de golo, mas que o árbitro Danny Makkelie, dos Países Baixos, não validou.

Renato Sanches, que não jogou no primeiro jogo do grupo A europeu de qualificação para o Mundial'2022, na vitória por 1-0 diante do Azerbaijão, acabou por ser opção para o selecionador Fernando Santos, entrando aos 73 minutos.

Esta terça-feira, a equipa das Quinas encerra a tripla jornada de qualificação, defrontando fora o Luxemburgo.,"O Luxemburgo ganhou o último jogo [1-0 à República da Irlanda], mas estamos preparados para fazer um bom jogo também e garantir os três pontos. Ganhar é sempre bom, principalmente, ganhar fora, por isso vamos dar o nosso melhor para vencer", acrescentou o médio português, em declarações à assessoria de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol.

A comitiva lusa parte ainda este domingo rumo à cidade do Luxemburgo, onde na terça-feira, joga a partida da terceira jornada do agrupamento, no estádio Josy Barthel, na cidade do Luxemburgo, com início às 19h45, que será dirigido pelo árbitro russo Sergei Ivanov.

Portugal reparte a liderança do Grupo A com a Sérvia, ambos com dois jogos realizados e quatro pontos, mais um do que o Luxemburgo, terceiro, com apenas um jogo disputado, enquanto Azerbaijão e República da Irlanda ainda não pontuaram.