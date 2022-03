Renato Sanches engrossa lista de problemas para Fernando Santos no play-off

Médio do Lille lesionou-se e é baixa. Mas há outras.

Está confirmado. Renato Sanches não poderá ajudar a Seleção Nacional no play-off de acesso ao Mundial"2022. Lesionado aos 19", da partida entre Lille e Saint-Étienne, o médio estará fora dos relvados nas próximas três semanas devido a uma mazela muscular na coxa esquerda confirmada pelo campeão francês. Na sexta-feira, após sprint para se acercar da área e rematar, o jogador ficou caído no relvado e os exames realizados ontem, sábado, ditaram o pior cenário.

Utilizado em quatro das últimas cinco partidas da fase de qualificação, tendo mesmo apontado o único golo na derrota de Portugal frente à Sérvia (1-2) no Estádio da Luz e que empurrou a equipa das Quinas para o play-off, Renato Sanches não poderia alinhar na meia-final contra a Turquia, devido a suspensão, mas seria opção para o eventual encontro decisivo com Itália ou Macedónia do Norte, a 29 de março. Fora dos eleitos a anunciar pelo selecionador nacional na próxima quinta-feira, o médio aumenta o lote de indisponíveis. Também Rúben Dias, habitual titular no eixo da defesa, é baixa, devido a lesão sofrida ao serviço do Manchester City, sucedendo o mesmo com Nélson Semedo (Wolverhampton), outro dos elementos que não pode ser equacionado por Fernando Santos, por lesão.

Para a primeira partida com a Turquia no Estádio do Dragão, a 24 de março, há mais problemas no setor defensivo, uma vez que João Cancelo, lateral do Manchester City, está impossibilitado de alinhar. O defesa foi amarelado no derradeiro embate com a Sérvia e como estava em risco de suspensão, é baixa confirmada. Caso nenhum imprevisto aconteça até lá, e no cenário de passagem à final do play-off, Cancelo estará às ordens para o jogo que vale a ida ao Catar.

Leia também Internacional "Vocês importaram-se quando Abramovich comprou o Chelsea?" Palavras de Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, acerca da polémica envolta em Roman Abramovich, dono do Chelsea, a contas com sanções económicas aplicadas pelo governo britânia devido à ligação com Vladimir Putin