Renato Sanches é um dos nomes riscados para o jogo com a França

Médio do Lille foi titular com Andorra e até marcou.

Fernando Santos prescindiu do central Domingos Duarte e do médio Renato Sanches, que tinham sido titulares no particular de quarta-feira com Andorra, que Portugal goleou por 7-0, para o encontro da Liga das Nações com a França.

Em relação aos 23 eleitos para esse jogo, entram o defesa esquerdo Raphael Guerreiro e o médio Rúben Neves.

O encontro entre Portugal e a França, da quinta jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, realiza-se este sábado, a partir das 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem do alemão Tobias Stieler.

Na França, refira-se, já é certa a ausência de Mbappé.