Renato Sanches e o jogo com a Espanha: "Apesar de ser amigável, queremos ganhar"

Renato Sanches, jovem médio do Lille, falou na conferência de Imprensa de antevisão ao amigável de Portugal frente à Espanha, esta terça-feira, e salientou a vontade de integrar a equipa das quinas e a vontade vencer a La Roja

Mais valia para a seleção: "Acho que sou um jogador com qualidades diferentes dos restantes colegas. Tenho estado a evoluir bem desde o período menos bom que atravessei [infeção com covid-19]. Tenho percorrido bons momentos ultimamente [no Lille] e tem sido bom para mim."

Regresso à seleção e as boas memórias com a França: "Sim, sempre mostrei que gosto de vir à seleção e um dos meus objetivos é representa-la, principalmente agora que jogo em França, já que os vamos defrontar. Primeiro há o jogo com Espanha que, apesar de ser amigável, queremos atuar da melhor maneira e ganhar o jogo."

Final e começo atípico das épocas e carência de jogos: "É uma situação que passamos hoje em dia. Todos os seres humanos estão com dificuldades. Temos [os jogadores] que adaptar-nos a essa situação, algo que ninguém esperava que acontecesse. A solução é trabalhar e dar o melhor em cada treino para nos apresentarmos numa boa forma física."

Maioria dos internacionais portugues a atuar no estrangeiro: "Acho que temos muita qualidade, principalmente os jogadores portugueses que estão em grandes equipas mundiais. Isso é otimo para Portugal, os jogadores representarem os melhores clubes da Europa."