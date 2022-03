Renato Sanches deverá parar durante três semanas, informa o Lille

Médio não deverá ser convocado por Fernando Santos. Além de estar castigado e ter de falhar o jogo com a Turquia, o jogador do Lille está lesionado e só deverá voltar daqui a três semanas.

O Lille comunicou este sábado que Renato Sanches sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e ficará afastado durante três semanas, estima-se. Desta forma, o médio não deverá ser convocado para o play-off de apuramento para o Mundial'2022.

O jogador está castigado, pelo que já não poderia defrontar a Turquia. No entanto, se Portugal vencesse os turcos, Renato Sanches já poderia defrontar o vencedor do encontro entre Itália e Macedónia do Norte. Com esta lesão, a probabilidade de ser chamado tornou-se ainda menor.

O internacional português lesionou-se na última partida do Lille, diante do Saint-Étienne, e vai começar por falhar a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Chelsea.

De recordar que Rúben Dias e Nélson Semedo também estão lesionados e vão falhar o play-off. João Cancelo está castigado para o jogo com a Turquia, a 24 de março.