Raphael Guerreiro sobre jogo em Sevilha: "Fizemos uma primeira parte muito boa"

Declarações do jogador do Dortmund, no final do encontro com Espanha (1-1), referente à Liga das Nações

Reação ao empate: "Jogo difícil contra a Espanha. Fizemos uma primeira parte muito boa, na segunda corremos muito atrás da bola e por isso é que foi mais complicado."

Empate é bom resultado? "Fizemos um bom trabalho, o empate é bom resultado para nós. Já estamos a pensar no próximo jogo e vamos tentar tudo para tentar acabar este grupo na primeira posição."