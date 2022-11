Raphael Guerreiro: "Estamos no bom caminho para sermos campeões do mundo"

Declarações de Raphael Guerreiro, lateral-esquerdo da Seleção portuguesa, após a vitória por 3-2 sobre o Gana, esta quinta-feira.

Vitória sofrida: "É muito bom começar a competição com uma vitória. Fomos muito solidários e vencemos. Sofremos na parte final, estava muito difícil, mas ganhámos."

Conquistar o troféu: "Agora temos de estar focados no próximo jogo. Estamos no bom caminho para sermos campeões do mundo."