Ranking FIFA: Portugal baixa um lugar e termina 2021 no oitavo posto

Fernando Santos e Ronaldo no final do Portugal-Sérvia

Seleção trocou de posição com a Espanha. Bélgica continua a liderar a classificação

Portugal já sabe que vai acabar o ano de 2021 no oitavo lugar do ranking FIFA. A seleção trocou de lugar com a Espanha.

Assim sendo, La Roja passa a ser a nova sétima colocada de um ranking que continua a ser liderado pela Bélgica. Os belgas fecham no primeiro lugar pelo quarto ano consecutivo.

Brasil, segundo classificado, e França, terceiro, completam o pódio de um ranking que teve o Canadá como maior subida. A seleção de Steven Vitória e Eustáquio entrou no top-50 (48º).