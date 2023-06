Rafael Leão: "Titular na Seleção? Sei que o míster confia em mim"

Declarações de Rafael Leão no primeiro dia da concentração da Seleção de Portugal, com vista aos dois jogos de qualificação para o Euro'2024.

Voltar à Seleção após uma época com muitos jogos: "Estive há pouco com o Rúben Dias no balneário e eles [também Bernardo Silva] tiveram uma época muito cansativa, com muitos jogos. Eles acabaram de jogar a final da Champions. Mas claro que quando chega o momento de representar a Seleção, o cansaço vai embora e queremos é representar o nosso país, em frente ao nosso público. Queremos é conquistar o apuramento para o Europeu."

Figura no Milan, mas não é titular na Seleção: "Não há um porquê. Não venho para aqui pensar nisso, tento sempre dar o meu máximo. O estatuto de titular pode chegar um dia, estou aqui para ajudar, mas não penso se sou titular ou jogador de banco. Tento aproveitar o máximo com os jogadores que cá estão, melhorar dia após dia. Se for titular, ficarei muito contente. Mas o mais importante é representar a Seleção."

Roberto Martínez disse que Rafael Leão tinha de vir a ter outro papel na Seleção: "O míster mostrou muita alegria, confortou-me muito e tenho muita confiança nele, tal como ele tem em mim. Nos treinos, após certos exercícios, ele vem e tenta ajudar-me. Temos uma relação muito boa e quando se tem uma relação assim com o treinador, fica muito mais fácil. Não penso se vou para o banco. Tenho a consciência tranquila e sei que o míster confia em mim."