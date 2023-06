Rafael Leão: "Os jogadores sentem mais liberdade para expressar o seu jogo"

Rafael Leão falou esta terça-feira aos jornalistas. Portugal recebe a Bósnia dia 17 de junho e joga na Islândia a 20, jogos de apuramento para o Europeu.

João Mário deixou a Seleção: "Temos de respeitar a decisão do João Mário. Ajudou-me muito, na Seleção sempre foi exemplar, sempre deu o máximo. Temos de respeitar a decisão. Eu e os meus colegas sabemos que nos vai continuar a apoiar."

Dzeko, figura da Bósnia: "É um jogador completo. Apesar da idade [37 anos], ainda faz a diferença. É um jogador que temos de ter em atenção. Também temos centrais com muita qualidade e podemos dar conta do recado. Temos de ter atenção, porque o Dzeko não precisa de muitas oportunidades para fazer a diferença. A Bósnia vai entrar para este jogo como se fosse uma final."

Mudanças com Martínez: "O grupo sempre esteve unido, mesmo com Fernando Santos. Tenho de lhe agradecer, porque me deu a oportunidade de estar aqui hoje. Sempre demos o máximo. Os jogadores, no geral, sentem mais liberdade para expressar o seu jogo."