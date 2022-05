Rafael Leão: "Maldini disse que sou intocável para o Milan? Fico muito contente"

Declarações de Rafael Leão, avançado do Milan e da Seleção, no segundo dia do estágio da Seleção, com vista a preparar os próximos quatro encontros de Portugal na Liga das Nações.

Regresso a Alvalade: "É sempre um orgulho representar a Seleção, seja em Alvalade ou noutro estádio. Estou certo de que vai estar um grande ambiente, porque os portugueses estão desejosos de nos ver a levantar mais um troféu."

Sobre a Espanha: "É uma grande seleção, mas nós também nós somos. Vamo-nos bater de forte com eles, assim como com as outras equipas. Não há jogos fáceis e pretendemos ganhar todos."

Maldini disse que é "intocável". Está feliz no Milan? "Estou no Milan, tenho mais dois anos de contrato. Fico muito contente por receber essas palavras e sinto-me em casa. Mas agora estou na Seleção e o foco é esse."

Em que é que Portugal tem de se focar para bater a Espanha? "Estamos a preparar o jogo. A Espanha é muito forte na posse de bola, vamos explorar as suas fragilidades. E neste estágio estamos a preparar bem esse jogo para entrar com uma vitória, que seria muito importante."