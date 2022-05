Rafael Leão já olha para o futuro: "Quero ser uma referência no meu clube e na Seleção"

Declarações do internacional português, na Cidade do Futebol, a projetar os quatro jogos da Liga das Nações, diante de Espanha, Chéquia e Suíça, esta última a dobrar

Notícias boas num passado recente: "Muito contente, mas com os pés assentes no chão. Sinto-me orgulhoso por trabalhar com jogadores com experiência."

Evolução pós-Sporting: "Saí jovem. Fui para um campeonato forte. Sinto que evoluí muito como jogador. Depois, dei um passo muito importante para o Milan. Os primeiros dois anos não correram como eu queria, mas este ano estou um jogador muito confiante".

Mais argumentos na Seleção: "Claro que aquilo que fazes no clube é importante, mas cabe ao mister decidir. A titular ou a suplente, vou tentar dar sempre o meu máximo".

Objetivos para o futuro: "Ser uma referência no meu clube e na Seleção. Por exemplo, queria ganhar o Mundial."

Mobilidade na frente de ataque: "Sinto-me mais confortável na esquerda, mas já joguei na direita e a ponta de lança. Posso ser opção. Quero ajudar a minha equipa."