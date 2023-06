Rafael Leão garante que nunca quis sair do Milan: "Não vi outro clube"

Redação com Lusa

Rafael Leão diz que sempre pensou em continuar no Milan.

O futebolista português Rafael Leão negou, esta terça-feira, que tenha alguma vez pensado em abandonar o AC Milan, apesar de ter estado em final de contrato, e assumiu o objetivo de entrar na história do emblema italiano.

"Antes de assinar, já tinha a decisão tomada. Era o que eu queria. Cheguei ao AC Milan com 19 anos e ajudaram-me de uma forma incrível. Não vi outro clube, nem pensei em outro clube. Nunca pensei em sair", frisou Rafael Leão.

O avançado de 24 anos falou aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes do primeiro treino de preparação de Portugal para o embate de sábado com a Bósnia, da fase de apuramento para o Euro2024.

"Quero fazer história no AC Milan, no presente e no futuro", reforçou o internacional luso.

No início deste mês, Leão renovou contrato com o AC Milan até junho de 2028, registando 162 jogos e 41 golos pelo histórico clube de Milão desde que chegou em 2019/20, vindo do Lille.

Em 2021/22, o avançado português foi mesmo eleito o melhor jogador da temporada na Liga italiana.