Rafael Leão "finta" Mbappé e atira: "Estou muito contente com o que tenho feito"

Declarações do avançado do Milan esta terça-feira, em conferência de imprensa. Portugal joga na Irlanda na próxima quinta-feira (19h45).

Ombrear no futuro com Mbappé pela Bola de Ouro: "Tento melhorar dia após dia. A Seleção não tem nada a ver com esse contexto. Estou focado na Seleção e isso é o mais importante."

Mentalidade: "A mensagem que o míster tem transmitido é que temos duas finais e as finais são para ganhar. Não jogamos para empatar, somos Portugal. Queremos ganhar os dois jogos para alcançar o primeiro lugar do grupo."

Na esquerda ou no centro do ataque: "Não interessa. Estou aqui para ajudar a Seleção em qualquer posição que o míster entenda."

Cinco golos e duas assistências pelo Milan: "Sim, muito contente pelo que tenho feito. Agradecer a oportunidade de poder mostrar o meu valor com jogadores de muita qualidade. Estou aqui para aprender e ajudar."

Riscos: "São duas seleções muito fortes. Se calhar há a ansiedade de nos qualificarmos, mas vamos entrar focados, com o pensamento de que é um jogo muito importante. Com a nossa qualidade e vontade, vamos conseguir os três pontos."