Rafael Leão explica renovação com o Milan e finta o rumor Taremi

Rafael Leão falou esta terça-feira aos jornalistas. Portugal recebe a Bósnia dia 17 de junho e joga na Islândia a 20, jogos de apuramento para o Europeu.

Renovação com Milan: "Já tinha a decisão tomada algumas semanas antes de assinar. Já tinha falado com os dirigentes do Milan a dizer que era aquilo que queria. Quando cheguei, o clube apoiou-me de uma maneira incrível. Cheguei com 19 anos e ajudaram a ser o jogador que sou hoje. Quando recebi a proposta, não pensei em sair. Quero fazer história. Ser um jogador importante hoje e no futuro do Milan."

Taremi apontado ao Milan: "Esse assunto não me compete. Há outras pessoas que tratam desse assunto. Só tenho de falar da Seleção."

City campeão europeu: "Quando desci ao balneário estava à conversa com o Rúben [Dias] sobre o jogo e depois chegou o Bernardo. Muito contente por eles. Foi pena não ter chegado à final, mas fiquei muito contente. A Champions é um grande feito, é um sonho de qualquer jogador. São dois jogadores que me ajudam muito".