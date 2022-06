"Rafael Leão? Dificilmente alguém vai substituir Ronaldo em Portugal ou no Mundo"

Declarações de Fernando Santos na antevisão ao jogo com a Chéquia, para a Liga das Nações, com início às 19h45 de quinta-feira.

Rafael Leão é o sucessor de Ronaldo? "Não jogam na mesma posição [risos]. Dificilmente alguém vai substituir Ronaldo em Portugal ou no Mundo. Rafael Leão tem de ser Rafael Leão. Está aqui porque merece estar aqui, e se está aqui com 21 ou 22 anos é porque é o futuro. A Seleção vai contar certamente com ele e com outros no futuro, naquilo que será a longevidade da equipa."

Rotatividade: "Temos mais 24 horas, são circunstâncias distintas em relação ao último jogo. Nesta fase da época, 72 horas marcam a maior dificuldade de recuperação, mas para este temos 98. Depois vamos ter um jogo novamente com 72, e a gestão será feita de acordo com o que eu acho que é importante, e com o que entendo que deve ser feito para abordar um jogo destas características. Essa gestão depois pode ser feita com alguns a jogar 50/60 minutos, depois jogar menos em outro. A equipa que inicia o jogo é que demonstra o que é a gestão. Queremos ganhar e temos 11 milhões a querer ganhar. Temos de ter muito respeito por estes 11 milhões".

Ronaldo titular? "O que eu acho é que é muito importante que haja rotatividade para gerir bem o esforço. Como dizia há pouco, é muito importante ter consciência que temos muita qualidade, que os jogadores podem alternar e o jogo não vai perder muito. Claro que têm características diferentes, mas fazer mudanças radicais... Se tivéssemos entrado aqui só para pensar em algo mais futuro isso se calhar fazia todo o sentido, mas há uma grande responsabilidade aqui. O nosso povo já não está habituado a que não seja assim, vamos sempre encarar o jogo com o foco único de ganhar. Claro que depois vamos implementar a gestão. Isso tem sido importante porque vai havendo essa evolução, e as vitórias vão dando confiança, jogar bem vai dando confiança. [Ronaldo?] Nunca digo se vai ser titular ou não".