Rafael Leão e a questão sobre Ronaldo e Ibrahimovic: "Admiro-o muito"

Declarações do avançado do Milan esta terça-feira, em conferência de imprensa. Portugal joga na Irlanda na próxima quinta-feira (19h45).

Jogo com a Irlanda: "Sabemos que é uma equipa muito forte, mas vamos entrar com vontade de ganhar. Somos Portugal, respeitando sempre o adversário. São importantes os três pontos para ficarmos em primeiro do grupo."

Procura a estreia a marcar: "Tive uma boa prestação, mas estou cá para ajudar, sou mais um."

Ronaldo ou Ibrahimovic?: "São dois jogadores que admiro muito e tento sempre aprender com eles. Claro que estou mais contente por partilhar o campo com Ronaldo, porque é um jogador que admiro muito."

Aprendizagem: "Este é um grupo fantástico, sou dos mais novos e os mais velhos têm-me passado experiência e confiança."