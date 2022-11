Rafael Leão após o Portugal-Gana: "O míster preparou a equipa muito bem"

Declarações de Rafael Leão após o Portugal-Gana (3-2), partida do Grupo H do Mundial'2022

Sobre o jogo e o golo: "Queria ajudar a equipa com um golo ou uma assistência. Marcar um golo pela seleção A era algo que eu procurava há muito tempo. Consegui ajudar a equipa e fiquei muito feliz. O mais importante foi ter ajudado a equipa a vencer. Desde o início do jogo sempre tivemos a iniciativa de procurar o golo e fomos felizes. O grupo está de parabéns."

As indicações do selecionador: "O míster preparou a equipa muito bem. Sabíamos que o Gana era forte no contra-ataque. Portugal é uma equipa muito forte em todas as posições e tomou a iniciativa de jogo, frente a um adversário que jogou muito recuado. Melhorámos na segunda parte, depois daquilo que o míster nos disse ao intervalo, e fomos felizes"