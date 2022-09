"Rafa deixou a Seleção? É por estar a perder demasiado tempo com estágios"

Rui Casaca acredita que Rafa tomou a decisão de renunciar à seleção portuguesa por sentir que não é imprescindível e que está a "perder demasiado tempo com estágios".

Rui Casaca, ex-diretor geral da SAD do Braga, acredita que Rafa Silva deixou a Seleção por entender que não é "imprescindível" e, por isso, está a "perder demasiado tempo na Seleção com estágios". A decisão "não tem nada a ver com Fernando Santos", defende.

O antigo dirigente dos bracarenses refere, em declarações à Rádio Renascença, que o avançado do Benfica "valoriza muito a vida para além do futebol" e, portanto, após conversar com a família, e sem "pressão de nenhum lado" optou por renunciar à equipa das quinas.

Rafa "nunca se irá arrepender" da decisão e vai focar-se apenas "no seu clube", refere ainda Rui Casaca.