"Queremos que Fernando Santos continue connosco e queremos qualificarmo-nos"

Bernardo Silva, entrevistado pelo canal "11" revelou ter tido a oportunidade de ver "umas coisas" do próximo oponente da Seleção. Todo o foco deve estar no próximo adversário de Portugal nesta caminhada algo inesperada rumo ao Catar, diz Bernardo Silva, uma das estrelas da Premier League e da Seleção Nacional.

Nas vésperas de nova convocatória de Fernando Santos e com a tarefa de ter de ultrapassar dois combinados para chegar ao Catar, Bernardo Silva considera que, "antes de mais", é preciso colocar o foco na Turquia, "um adversário muito difícil".

O jogador do Manchester City é um dos mais do que prováveis eleitos da convocatória que será hoje divulgada para a meia-final do play-off de qualificação para o Mundial"22. E fez notar que até a Macedónia do Norte, que jogará contra a Itália, poderá ser o adversário seguinte se Portugal vencer os turcos dia 24, no Estádio do Dragão, no Porto.

O médio ofensivo afirmou ontem, aos microfones do canal "11", da FPF, que cada um dos confrontos será "uma grande oportunidade de corrigir aquilo que não foi tão bem feito, especialmente nesse jogo [derrota contra a Sérvia na última jornada da fase de grupos]). Também em alguns outros, mas especialmente nesse jogo". Para Bernardo Silva, este é um momento crucial: "No City temos três provas para decidir, podemos ganhar as três ou perder as três. E na Seleção também se decide tudo".

"Já tive a oportunidade de ver algumas coisas da Turquia. Falei com o Gundogan [colega no City], alemão com origens turcas e sabe como eles jogam, e não tenho a mínima dúvida que vai ser difícil", referiu o internacional luso, para quem a equipa lusa tem talento suficiente para atingir os objetivos, embora a qualidade tenha de se confrontar com uma questão permanente, no quadro de uma seleção: "O mais importante é contar com jogadores de qualidade e isso nós temos. Mas todos jogamos de forma diferente no FC Porto, Benfica, Sporting, United, City ou Liverpool. Temos de tentar arranjar forma de as coisas funcionarem melhor. Não é fácil, pelas rotinas de clube: chegamos e temos de mudar o chip, fazer dois ou três dias de treino e jogar".

Por fim, referiu-se a Fernando Santos e ao facto de ter afirmado que se demitiria se não se qualificasse: "Queremos que continue connosco e queremos qualificarmo-nos para o Mundial. É uma pessoa especial para mim, foi quem me trouxe para a Seleção".