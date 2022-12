"Que ninguém se esqueça do que Fernando Santos deu a este país", diz João Félix

Avançado reagiu à saída de Fernando Santos do comando da Seleção Nacional.

Numa breve mensagem publicada nas redes sociais, João Félix agradeceu a Fernando Santos pelo facto de ter dado ao avançado a oportunidade de representar Portugal por "inúmeras vezes". E avisou: "que ninguém se esqueça do que deu a este país".

"Obrigado, míster por me ter dado a oportunidade de representar o meu país por inúmeras vezes! E acima de tudo, que ninguém se esqueça do que deu a este país! Obrigado", lê-se na publicação do jogador do Atlético de Madrid.