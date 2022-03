Que adversários escolheria para Portugal no Mundial do Catar? Deixe-nos o seu voto

Portugal eliminou Turquia e Macedónia do Norte no play-off

Sorteio da fase de grupos marcado para as 17h00 de sexta-feira.

Portugal fica a conhecer na sexta-feira, num sorteio marcado para as 17h00, os adversários na fase final do Mundial do Catar. Inserida no pote 1, a Seleção Nacional sabe que não irá defrontar na fase de grupos Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Catar, o anfitrião.

No pote 4 há ainda três seleções por conhecer, fruto dos play-offs que ainda decorrem. No caso europeu, o País de Gales aguarda pelo encontro entre Escócia e Ucrânia, sem data devido à guerra no país do Leste europeu.

Confira abaixo os possíveis adversários de Portugal e deixe-nos o seu voto: que grupo gostaria que saísse em sorte?