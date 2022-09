Quaresma entende Rafa: "No FC Porto estava a voar, chegava à Seleção e raramente jogava"

Declarações de Quaresma à margem da Gala Quinas de Ouro, organizada pela FPF

Sobre Rafa: "Eu não posso falar pelo Rafa... Se fosse eu... Não posso falar por ele, só ele pode explicar o porquê do adeus. Mas entendo-o. Quando estamos bem no clube, acreditamos que também podemos chegar à Seleção e jogar. Mas como ele disse, foi por motivos pessoais, o empresário disse que queria estar focado a 100 por cento no Benfica... Só o Rafa poderá explicar da melhor maneira."

Faria o mesmo? "Eu revejo-me um pouco, também me passou isso pela cabeça. No FC Porto estava a voar e chegava à Seleção e raramente jogava. Vai do sentimento do jogador, mas só o Rafa sabe o que lhe vai no coração e na cabeça."