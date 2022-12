Quaresma agradece a Fernando Santos por "sonho de menino" e diz: "Criticar é fácil"

Avançado juntou-se à lista de jogadores que foram orientados por Fernando Santos na Seleção que quiseram agradecer pelo trabalho do técnico.

Ricardo Quaresma, jogador que foi orientado por Fernando Santos na Seleção portuguesa, agradeceu o trabalho do técnico no dia em que foi confirmada a saída do engenheiro do comando da equipa das quinas.

"Obrigado, míster, por ter transformado o meu sonho de menino, de um dia ser campeão europeu, numa realidade para mim e para todos os portugueses", começou por dizer.

"Criticar é fácil, todos sabem falar, mas a verdade é que a fé e a sorte dão muito trabalho e só com isso é que foi possível erguer a taça. Espero que seja sempre uma inspiração e um timoneiro para os portugueses que têm sonhos e estão dispostos a lutar por eles. Se assim for, ao longo da nossa história ainda vamos levantar muitas taças na vida! Obrigado", partilhou o jogador, atualmente sem clube.